Üllar Jörbergi poeg rääkis lõpuks kohtus suu puhtaks: „Kaitsen oma isa renomeed.“

„Olime just teel isa juurde, olin üle silla sõitnud, kui Ester helistas, et tule ruttu, isa kukkus kokku, ma kutsusin kiirabi. Kui ma isa juurde jõudsin, siis kiirabi elustas teda. Minu silme all üle poole tunni elustati teda. Tehti elektrišokki, prooviti kõike.“