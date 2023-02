Maailma vallutavad inimeseks kehastunud deemonid ehk nartsissistid

Traksid peale ja hoidkem kinni, sest tegemist on teosega, mis toob meieni ühed keerulisema natuuriga olendid. Hoolimata sellest, et raamat saab nelja osajaotuse kaudu loogilise liigituse, on infot väga palju. Ka lootusetust. Pessimism tärkab iseenesest, sest raamatu vahel seigeldes sugeneb pikapeale hinge tunne, et olengi ainult nartsissistidest ümbritsetud – või ise üks neist.