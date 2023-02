Kui inimesed räägivad meloodiatest, siis nad tavaliselt ei oskagi täpselt selgitada, miks neile meeldib just see üks ja mitte mõni teine. Meloodia on pärit justkui mingist ebamaisest maailmast ning saabunud meid puudutama õrnalt ja ette hoiatamata. Ta on seega nagu ilmutus ja ei midagi vähemat.