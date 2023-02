Kui me kõik oleksime sama produktiivsed nagu NKN, siis oleks Eesti juba ammu kogu maakera viie rikkaima riigi hulgas

Flow on igatahes rohkem kui muljetavaldav. Südantsulatav. Riimid, mis on ära teeninud koha Eesti luule antoloogias. Oma koosa saavad krüpto, MMS, ment, Anne Veski ja Maxima, investeerimiskontod, kiluvõileb ning palju muud. Räppida on raske, sest ema kodus. Pepsi joomine on seksikas. Maailm on putsis nagu näonahk Rubenil. Puhast kulda rohkem kui euro eest.