Antropoloogi teadmised ja kunstniku oskused: FBI selgitab, kuidas valmis Nõmmelt tapetuna leitud naise pea 3D-kujutis

Möödunud aastal saatis Põhja prefektuuri kriminaalpolitsei leitud pealuu USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ekspertidele lootuses, et kui seal suudetakse luua realistlik 3D-kujutis, aitaks see ehk lahendada 30 aasta taguse kuriteo. Säärane koostöö oli Eesti politseile esmakordne.



Christina Pullen FBI pressibüroost kirjeldas Eesti Ekspressile, kuidas kohtuekpertiisi kunstnik ohvri pealuu põhjal 3D-kujutise valmistab ning kui realistlik tulemus tegelikkuses ikkagi on.