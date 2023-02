Kes on terapeut Laura Valk ja kust ta tuli? Lihtsa elu Laura keeruline lugu

Veealuste gaasijuhtmete ja naftapuurtornide ehitamisest unistanud Laura Valk õpetab nüüd oma järgijatele mantrat „elu peab olema lihtne“. End terapeudiks nimetav naine on kirjutanud selle aasta ühe enim müüdud raamatu.

24aastane Laura Valk reklaamib end oma kodulehel kui „tuntud Eesti terapeuti“ ja on öelnud podcast'is Ausad Naised, et tahab saada Eesti kõige tuntumaks terapeudiks. Kõrghariduse on ta omandanud hoopis Mereakadeemias veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise erialal.