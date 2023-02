ÕHUS | Tšiilis möllab riigi ajaloo suuruselt teine metsatulekahju

Eilse seisuga on riigis 303 tulekollet, neist aktiivseid 82. Põlenud on 425 000 hektarit maad, hävinud ligi 1500 hoonet ja haiglaravil 2864 inimest, vahendas Tšilii raadiojaam ADN. Hukkunuid on viimastel andmetel 24. Siseministri asetäitja Manuel Monsalve sõnul olid selle nädala esimesed päevad hingetõmbepaus, kuna ilm oli „jahedam“ (30 kraadi ümber) ja õhk niiskem. Uut kuumalainet on oodata neljapäeval, kirjutas Emol.