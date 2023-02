VABAFLOW | Mitu muusikaauhinda riisunud Gram-of-Fun: me oleks aasta parimaks albumiks valinud...

„Meil olid kõik lood juba valmis, kui läksime Kostja (GoFi bassimees Kostja Tsõbulevski - A.A.) maakodusse Palmsesse kõike lihvima. Mingi hetk istusime ja kuulasime mingit hiphopi biiti. Nublu oli mulle just paar päeva tagasi saanud enda inglise keelset räppi ja küsinud, mis ma arvan. Ja see ma kirjutasingi sel hetkel nublule: ta vastas kohe, tuli järgmine hommik kohale, istus maha ja tegi ära. Mul tundus, et ma läksin korraks külmkapist Borjomit võtma, tulin tagasi, ja ta juba ümises viisi, millest sai hiljem refrään,“ rääkis bändi liige PhilGood.