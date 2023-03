Šotlased võitlevad maailmalõpu vastu elujaatava kiirrünnakuga

Noored isad ei paku lahendusi, kuidas maailmalõppu ära hoida, aga nad teevad seda, mida nad oskavad, nii hästi, kui suudavad – annavad kuulajale natuke lootust raskel ajal. See on üllas ja isegi natuke üllatav, sest nii positiivsel foonil pole Young Fathers kunagi varem kõlanud. Tundub, et bändile omase mässumeelsuse on noorem põlvkond endale haaranud ja Šoti punt võib nüüd lihtsalt head muusikat teha.