PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Karl-Erik Taukar maadles läbipõlemisega: toitusin ja magasin halvasti. Kõik lõppes hääle kaotamisega

„Laps sünnib suve paiku. Mis ei tähenda, et see suvi tuleb rahulikum,“ ütleb Eesti üks hinnatumaid muusikuid ja saatejuhte Karl-Erik Taukar (33). Tema elus on olnud võimsaid tõuse ja sügavaid mõõnu ning ta rõhutab oma kogemuste põhjal: ära karda teha suunamuutust!