Kaupo Kikkas: kunstnik ei sünteesi negatiivsest negatiivset, vaid midagi muud

Erki kutsus oma muusikat visuaalsesse keelde tõlkima Kaupo. Nad on koostööd teinud varemgi – žanriülese suurteose „Saja lugu“ raames, mis ühendas helid ja liikuvad pildid, fotoalbumi ja portreenäituse ning Eestiga seotud inimesed. Kikkas käis kahe aasta jooksul mööda Eestit ja filmis enda jaoks olulisi paiku, asudes neid samal ajal portreteerima, milles saigi näitus „Jäljed“.

Erki Pärnoja ütleb, et tuhin lugusid kirjutada tuli sellest, et ta tahtis esimese koroonalaine kodus kinni olemise ajal luua midagi enda jaoks. „Mul polnud sel hetkel mõtet, et keegi võiks seda muusikat kunagi kuulda.“ Album kujunes loodust alles hiljem. „Katsetasin helide ja sound'idega, saates neid mõnedele sõpradele kuulata, näiteks Sander Mölderile, kes ütles, et sa pead sellega midagi tegema.“

See mõte tundus võõras: Pärnoja on harjunud kirjutama muusikat nii, et kuigi see tuleb orgaaniliselt, on tal sellega mingi plaan. „Arvasin, et see jääb kuskile sahtlisse või salakettale,“ ütleb muusik.

Pärnoja üritusel ette mängitud palad meenutavad salvestisi, mida tehakse koobastes või kirikutes, see on müstilise kõlaga. „See on hästi öeldud, aga ma olin oma elutoas,“ ütleb Pärnoja, kelles sõnul tekkis tal vajadus luua lockdown'i olme keskele korraks mingi teine ruum. „Esimestel päevadel ei teadnud me keegi, mis viirusega tegu on ja mis planeedist saab. Need on kordumatud helid, arvan, et ma ei suudaks elu sees midagi sarnast luua.“

Fotograaf Kaupo Kikkas ütleb Pärnoja lugude visuaalsesse keelde tõlkimise kohta, et kaardistas enda jaoks sellest muusikast tundeid ja pani kirja märksõnu. „Kokkuvõttes, kui seda saaks nii lihtsalt sõnades väljendada, poleks ei Erki muusikal ega minu piltidel mitte mingisugust mõtet. Kui selle saaks kokku võtta kahe lausega, oleks see läbikukkumine.“