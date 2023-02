Eelmisel nädalal ilmunud prokuratuuri aastaraamat 2022 võeti kohtunike ja advokaatide seas vastu nõutuse ning jahmatusega. Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles Ekspressile, et tal on „muidugi kahju, et selline vastastikune etteheidete avalik esitamine on käima läinud“.