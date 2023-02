ARVUSTUS | „Kaka, kevad ja teised“. Kodumaise animatsiooni fantaasiarikas visiitkaart

Koondnime „Kaka, kevad ja teised“ katuse alla on toodud „Novembri“ ugrimugri tumeduse täielik vastand, Kivirähi lõbusad lastelood. Kirjaniku muhe hääl ja vimkasid pilduv stiil on ka peamine, mis viit lühilugu seob, sest pildikeelelt on tegemist väga erinevate katsetustega. Juttude ellukutsumiseks on nimelt appi võetud viis eri põlv- ja koolkonnast (animatsiooni)lavastajat, kellest igaüks vajutab tervikule isikupärase pitseri.