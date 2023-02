Teet Kalmuse aasta sõjablogijana: „Sõda näitas, et Eesti valitud tee on õige“

Terve aasta jooksul olen kirjutanud ülevaateid Ukrainas toimuvast sõjast. Kuigi vahepeal on olnud ka mitmeid hetki, kus olen tõsiselt kaalunud n-ö rongi pealt maha astumist, siis on mind ikka suudetud ümber veenda. Ja eks eestlastele sobibki rohkem pikemaajalisem pingutus. Meie rida ei ole 100 meetri jooks, vaid ikka kümnevõistlus, et saaks kaks päeva pingutada, siis on alles medalil õige mekk juures. Pingutus sõjaülevaadetega algas juba enne aastatagust Venemaa invasiooni.