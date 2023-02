Seksuoloog: ebakindlat erektsiooni kogeb enamik peenisega inimestest. See pole veel häire

„Peenis ei ole dildo ja me ei peaks ootama, et see toimiks nagu dildo,“ ütles mu õppejõud, seksuaalterapeut Chris Donaghue. Ta pidas silmas seda, et peenis ei kõvastu käsu või ootuse peale ega püsi erekteerununa oodatava aja. See ei peagi nii olema. Tabav, sest tundub, et just seda tuleb inimestele, eriti meestele, sageli meelde tuletada. Erektsiooniärevus ja -pettumus on meeste sagedaimad seksuaalelu mured.