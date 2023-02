JUBA SEL NÄDALAL | Vaata galeriid suurvormi „Jäljed“ kontserdi proovist

„Nägemine on ääretult võimas meel. Seetõttu tuleb muusika ja pildi koosluses suhtuda muusikasse erilise austusega, lasta tal kõlada,“ räägib Kaupo Kikkas. „Minu mustvalge pildikeel „Jälgedes“ kõneleb õrnalt, aeglaselt ja kaude, mõnikord koguni ütlemata jättes. See võimaldab meie tunnetel minna uitama kaardistamata aladele ning leida midagi, mis päris maailmast on mingil põhjusel kadunud. Me näeme tagajärge, kuid mitte sündmust ennast. „Jäljed“ võtavad kuju iga inimese laugude taga omamoodi.“