Venemaalt pagenud filmiprodutsent: Ukraina sõda tähendab Nõukogude režiimi viimaseid surmakrampe

Rodnjanski portfoolios on rohkem kui 30 mängufilmi ja enam kui 20 sarja, millest paljud jõudsid rahvusvahelistele festivalidele ning noppisid vene suure kultuuri tähe all auhindu. Tema juhitud Vene telekanal CTC sai esimeseks Vene meediafirmaks, mis jõudis NASDAQi börsile.

Nüüd möödub produtsendi elu tema enda sõnul põhiliselt lennukis. Vene turg on tema jaoks kinni. Sest sõja esimesest päevast valis Rodnjanski Ukraina poole. Praegu liigub ta pidevalt Kiievi, Euroopa keskuste ja Los Angelese vahel.

„Hakkasin lihtsalt kirjutama sellest. Ma ei saanud muud moodi. Mõtlesin, et see on võimalus viia nendeni tõde ja äkki muuta kas või ühe inimese arvamust toimuvast,“ sõnab Rodnjanski.