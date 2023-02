Hitleri toidumaitsjad. Lugu surmaohust, mida tegelikult polnud

Sellest hoolimata kirjutas Postorino Wölki meenutustel põhineva romaani ja see – ennäe imet! – osutus menukiks. Seal on olemas kõik mis vaja: kaunis noor blondiin Rosa Sauer, mõistagi antinatslikult meelestatud; julm SS-Obersturmführer Ziegler, kellega Rosa on vahekorras; on toidumaitsjate saali kokku surutud viisteist naist, kelle omavahelised suhted pole sugugi pilvitud ning annavad alust psühholoogiliseks fabuleerimiseks; vilksatab läbi ooberst Stauffenberg, seesama, kes Hitlerile atentaadikatse tegi... Põnev!