Juhtimis-coach Merle Viirmaa: petturisündroomi all kannataja arvab, et ta ei sobi oma ametikohale. Eksimishirm pärsib arengut

ISEENDAS KAHTLEMINE: See on omane inimestele, kel on kõrged standardid endale ja oma tööle.

Juhtimis-coach’ina kuulen oma klientidelt fraasi „ma pole piisavalt hea“ päris tihti. See on omane inimestele, kel on kõrged standardid endale ja oma tööle. See avaldub eri vormides: eneses kahtlemine, perfektsionism, petturisündroom ja hirm läbi kukkuda.