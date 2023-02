EUROOPA AASTA PUU | Vali Reigi pöök!

Reigi pööki teab iga hiidlane, vaatamata sellele, et ta asub suhteliselt kõrvalises paigas pastoraadihoone taga. Puu teeb eriliseks tema lehtede värv – tegu on hariliku pöögi punaselehise vormiga (Fagus sylvatica f. purpurea).

120 aastat vana puu on väga heas seisus, elujõuline ja kannab vilja. Selle istutas 1903. aastal Reigi kiriku pastor R. G. von Hirschhausen oma poja Theodori sünni puhul. Puu kõrgus on 20,1 meetrit ja juurekaela ümbermõõt 3,61 meetrit.

Ilmselt õnneliku juhusena sattusid kuskilt Euroopast pärit hariliku pöögi punaselehise vormi külmakindlad istikud Mandri-Eestiga võrreldes suhteliselt pehme kliimaga Saaremaale ja Hiiumaale. Üks nendest on Reigi punane pöök. Viimase aastakümne olematute talvede tõttu võib ennustada, et pöögist saab sel sajandil harilik liik ka meie metsas. Niisiis, Reigi pöök on kui saadik tulevikust!