POLIITIKARADAR | EKRE-t tabas sel nädalal hoop neile ootamatust suunast ja nüüd on kõvasti klaarimist

Homsel Eesti Vabariigi 105. aastapäeva üritustel kuuleme mitmeid kõnesid ja sõnavõtte, kõige olulisem neist president Alari Kariselt. Vaid nelja aasta tagant tuleb presidendil võimalus öelda midagi poliitikute tegevuse kohta nii, et seda hoolega kuulatakse - sõnumid tundlikul perioodil vahetult enne valimisi tähelepanuta ei jää. Kas ja mida on presidendil senise kampaania kohta öelda, selgub homme õhtul. Parteipoliitikute viimase nädala pingutused on läinud reklaamikampaaniasse, mis uputab nii teles, raadios kui tänaval. Ja mõni erakond on sattunud ka korraliku supi sisse.