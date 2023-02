SÕJAPÄEVIK LIVE: Pagaritööstuse omanik juhib ettevõtet otse Bahmuti rindelt. See on põhjuseid, miks Ukraina võidab

„Ta ütles, et kõik tema sõbrad tegid sama,“ märgib Kikkas Eesti Ekspressi korraldatud vestlusõhtul, „pole määrav, mis ametit keegi peab või millisele stereotüübile vastab. Nad ei pruukinud olla eelneval päeval tohutud patrioodid, võib-olla olid nad isegi riigikriitilised. Sõja puhkedes said nad aru, et enam pole vaja rääkida, tuleb minna vabatahtlikuks.“

Vestlusringis osalenud julgeolekuekspert Rainer Saks lisas, et sarnaseid lugusid on kostunud ka temani lademetes. „Lood, mis jutustavad vene ja ukraina sõduritest on tõesti kardinaalselt erinevad. Ukrainlastel on rindel õppejõud, kes vabal hetkel annavad telefoni teel loenguid. Vene poolel on aga armee, kes on ammu kaotanud väärikuse. Kindlasti leidub sealgi viisakaid sõdureid, aga kontrast on suur.“