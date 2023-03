NOËPi uus plaat on mõjutatud aeroobikast ja erootikast: „Tahtsin lõhkuda oma mustrit ja teha pisut teisiti“

Ja mõned päevad enne staadioni-live’ist teada andmist lasi NOËP 14. veebruaril välja uue albumi „Move Your Feet“. Kui te minult küsite – ja no palun küsige –, siis „Move Your Feeti“ puhul on tegu umbkaudu 15 aastat muusikas osalenud Kõpperi seni parima projektiga. Igatpidi värske etapiga tema loomingus. Kelleltki luba küsimata paigutan plaadi kodumaise popi kullavaramusse.

Plaat ilmus vaid aasta ja paar kuud pärast esimest kauamängivat „No Man Is An Island“. Kui tol teosel kõlas NOËP nagu 21. sajandi indifolk, mis on elektroonilise tantsumuusika (EDM) rütmide, kõlade ja võtetega suurejooneliseks ehitatud, siis „Move Your Feet“ on otsekohene diskoplaat. Kirjeldust laiendades: kerge troopilise hõnguga indidisko-plaat, kust sõelub läbi eufoorilisi jazz-soolosid, prantsuse filter-diskosse või Chicago house’i sobivaid käike ja saunde, enesekindlalt phomp-phomp-phompivat bassi ja lihtsaid, aga nakatavaid pop-meloodiaid. Nukrameelseid õhkamisi ja majesteetlikke lumesaju-ballaade, mida eelmiselt plaadilt leida võis – neid siin ei ole. Standardseid EDM-i kirinaid samuti mitte. „Move Your Feet“ on pidu.