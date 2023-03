Teadlased tahavad läbipaistvamat rahajagamist: hämar rahajagamine on süsteemne

Viimases prokuratuuri aastaraamatus ütleb 30 aastat politseinikuna töötanud Aivar Alavere , et korruptsioon on alati olnud, ent muutus saab alguse, kui kriitiline mass inimesi nõuab läbipaistvust. Kui lisaks kümnetele anonüümsetele teadlastele tunnistavad ETAGi rahajagamise vähest läbipaistvust kahe ülikooli rektor olnud Jaak Aaviksoo , Eesti tunnustatuim tippteadlane Ülo Niinemets ja Euroopa loodusteadlaste tippühingusse kuuluv Peep Palumaa , siis ei saa probleemi kuidagi väikeseks pidada.

Ja läbipaistvus raha jaotamises on väga oluline – jagatavad summad on suured. Sel aastal on ETAGile eraldatud ligi 75 miljonit eurot. Aga kes selle summa jaotamise üle otsustavad, hoitakse varjus. Välispaneelide liikmed, taotlustele võetud retsensioonid, ekspertkomisjonide liikmed ning hindamisnõukogude protokollid on salajased. Euroopa Teadusnõukogu puhul näiteks on hindamispaneelide liikmed avalikud.

Ka tema ei soovi nimelisi tsitaate jagada, sest plaanid Eesti teaduselus on veel suured. Ta loodab, et alanud diskussioon muudab rahajagamise läbipaistvamaks, näiteks nagu see on Euroopa Teadusnõukogus (ERCs).

Ekspress ei saa hinnata, kas hindamisnõukogu liikmeid „tinistatakse“ või mitte, aga selline väide on kahtlemata tõsine. Ka ise hindamiskomisjonides osalenud teadlane tunnistas, et hämar ja hall rahajagamine on süsteemne. Korruptsiooni on tema sõnu väga keeruline tõestada, aga ta julgeb öelda, et huvide konflikt on teadusraha jagamisel pigem reegel kui erand.

Üks Eesti avaliku elu tegelane ja teadlane kirjutas: „Au ja kiitus teadusrahastuse loo eest! See materjal oli nii kaua hapnenud ja see vajas väga väljaütlemist.“ Ta meenutas, et pärast mitut negatiivset rahastusotsust sai ta selgesõnalise soovituse leida endale hindamiskomisjoni liikmete seast eestkostja. „Et päriselt, inimesed käivad hindamisnõukogu liikmeid tinistamas.“

Kiirelt kaebus sisse

Mõistetavalt püüab ETAG oma tegevust kaitsta. Ekspressi oli rünnakute eest hoiatatud ja need tulid kiiresti. Vaid mõni tund pärast ETAGi vastulausele reageerimist saatis teadusagentuur juba pressinõukokku põhjaliku kaebuse. Kuigi mingit kohustust selleks ei ole, on ETAG oma pressinõukogu kaebuse salastanud 75 aastaks. Ekspress möönab, et keerulise teemaga artiklis juhtus olema ebatäpsusi, mis aga ei muuda loo tarbeks oma mõtteid jaganud teadlaste tõdemusi – rahajagamine ETAGis ei ole piisavalt läbipaistev.

ETAGi hindamisnõukogu liige Liisi Keedus teatas, et Eesti Ekspressi artiklist ei paista püüet objektiivsusele, ja kordas juba artiklis öeldut, et välisteadlaste paneel maandab raha jagamisel huvide konflikte. Samas tõdeb ta, et huvide konflikt on paratamatu: „Kui soovime, et Eesti teadlased mingiski vormis osaleksid teadusrahastuse jagamise protsessis, näiteks reeglite iga-aastasel ülevaatamisel või vastuskirjade koostamisel nagu hetkel, on taotlejate ja hindamisnõukogu liikmete töötamine samades institutsioonides paratamatu,“ kirjutas ta toimetusele.

Ütlen ausalt: pärast rahajagamist on alati s**a maitse suus! Andi Hektor

Füüsik Andi Hektor kirjutas oma Facebooki lehel, et ta on ise olnud ekspertkomisjoni liige. „Ütlen ausalt: pärast rahajagamist on alati s**a maitse suus!“ Hilisemas vestluses tunnistas ta, et on väga ebameeldiv oma tuttavatele raha jagada ning igas komisjonis on eri teadusasutuste liikmed, kes teadlikult või alateadlikult püüavad tekki enda poole tõmmata.

Sama viitas eelnevas artiklis ka Jaak Aaviksoo. „Kõige sagedasemaks probleemiks on otsuste tegemine sama asutuse taotluste suhtes või isegi sama allüksuse (instituudi) töötajate suhtes. Viie aasta tagune mitteametlik analüüs näitas, et mõnes teadusvaldkonnas jagatakse üle poole toetustest otsustajatega seotud instituudi töötajaile. See ei ole kindlasti lubatav olukord,“ ütles ta siis. „Formaalsed sammud stiilis, et olin selle otsuse tegemise ajal ruumist väljas, ei ole kindlasti usaldusväärsed.“