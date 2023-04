Oma silmas palki ei näe: ajakirjandus hoiatab esoteerika eest, kuid koorib horoskoopide müügilt koore

HOROSKOOP JA AJAKIRJAD: Ei saa teineteiseta kuidagi, rekordsuured tiraažid on just aastahoroskoopide ajal.

Üks ajaloo mõjukaimaid psühhiaatreid Carl Gustav Jung kirjutas veel 1947. aastal: „Keeruliste psühholoogiliste diagnooside korral võtan ma tavaliselt appi horoskoobi, et vaadata sama küsimust täiesti teise nurga alt. Pean ütlema, et astroloogilised andmed on minu jaoks väga tihti valgustanud kindlaid punkte, mida ma muidu poleks suutnud mõista.“