Üheksa lapse abipalved, mis murravad südame. „Kui sõbranna öösiti magab, läheb isa teda huultele suudlema“

SKA lasteabi nõustaja Lidia Reima-Tamm võtab kõne vastu. Lapsed aadressi ei ütle. Reima-Tamm, hariduselt psühholoog, ei saa sellest juhtumist ikka veel vabalt rääkida. Ta on töötanud nõustajana kolm aastat. Olnud koolis õpetaja ja koolipsühholoog, vanglas hariduskorraldaja, kuid siinse töökogemuseta poleks ta ettegi kujutanud, kui raske elu on lastel. Olgu öö või päev, nutvad lapsed helistavad pidevalt.

Möödunud aastal said nad rekordarvu pöördumisi.

„Kas ma olen surnud?“

See kõne algab arusaamatu lalinaga, kosta on vaid „.. ja võtsin mingeid tablette, mis... väga...“

Nõustaja püüab selgitada, kus laps on, kuid seda on raske teha. Laps annab ebamääraseid vihjeid. On paanikas, kordab aina „ma ei saa aru“ ja „kas ma olen surnud?“.