ARVUSTUS | NOËPi uus plaat – muusika, mis paneb suve ootama

Seda välku, millena mõjusid kunagi Eesti muusikaskeenest värske tuulena üle puhunud „Move“, „Golden“ ja „Rooftop“, aga ka hilisemad „fk this up“ ja „Young Boy“, pole ei esikalbum „Head Out Of The Water“ ega EP-d „Heads in the Clouds“ ja etnotöötlusi koondav „Folktonic“ järjepidevalt kinni püüda suutnud. Küll aga näidanud Kõpperi üha laiemat ulatust muusikuna, kes ei soovi ühegi stiili, trendi ega žanri piiresse pidama jääda.