POLIITIKARADAR | Uute reitingute valguses on Keskerakonnal ootamatult soodne positsioon

Kaks päeva enne valimisi tasub vaadata lähemalt, millises olukorras on kolm suuremat erakonda ja mis seis võib neile vastu vaadata esmaspäeva varahommikul, kui praegused reitingud paika peavad. Pidage silmas, et see siin ei ole prognoos, vaid uuringufirmade küsitluste pinnalt tehtud järeldused, mis näitavad, kui paljudest asjadest sõltub see, kes valimised tegelikult võidab. Ja võitjad on muidugi need, kelle allkirjad saavad olema uuel koalitsioonilepingul.