Kas Jeesus Kristus oli cancel culture’i esimene staarohver?

Väidetavalt ei ole saates osalevatel ekspertidel (“expertists“, ütleb Cunk) aimu, et tegemist on mockumentary’ga ning et nende vastas istuv ja enamasti täiesti arulagedaid küsimusi esitav saatejuht on näitleja. Spetsialistide olek ja ilme, kui neilt uuritakse, kas inimesed olid vanasti tehtud samasugusest lihast nagu tänapäeval, kas roomlased leiutasid anaalvalgendamise, kas kultuuriliselt olulisem on renessanss või Beyoncé laul „Single Ladies“ või kas Jeesus Kristus (“Mr. Jesus Christ“) oli tühistamiskultuuri esimene kuulsusest ohver, annavad tunnistust, et Cunki sirge näoga ette kantud veidrad küsimused tabavad neid tõesti ootamatult.