Rootsi vanahärra jäi kodumaal vahele kelmuse ja rahapesuga. Kümne aasta pärast asus ta pättusi tegema Eestis

Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs on rahvuselt rootslane ja elab riigi lõunaosas Helsingborgis, mis asub Taanist lühikese praamisõidu kaugusel. Aldernäsi sõnul on tal kõrgharidus riigiteadustes ja lisaks on ta masinainsener. Praegu on ta pensionär. Kuritegevuses ei oskaks teda kahtlustadagi, kui ei teaks.