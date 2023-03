15 huvitavat küsimust, mida täna õhtul valimistulemuste selgumisel jälgida. Need annavad aimu, mis edasi saama hakkab

Kui suureks kujuneb e-häälte protsent hääletanutest? Mida kõrgem see osakaal on, seda suurema hulga hääli on juba enne valimiskastide avamist kätte saanud Reformierakond, Eesti 200, Parempoolsed ja sotsid. Nende parteide e-hääletajate osakaal võiks nende valijate profiili arvestades olla kõige suurem. See annab aimu, kui suurt osa oma valijatest on suutnud need erakonnad valima tuua. Samuti, kui palju hääli on veel üldse jäänud laiali jagada.