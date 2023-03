REPORTAAŽ | „Tehti Ameerikat!“ Kuidas EKRE ees rullus lahti valimisõhtu kõige traagilisem stsenaarium

Üle 70 000 hääle on loetud ja EKRE ilutseb tabeli tipus – 33 mandaati. Reformierakond on 21 kohaga kaugel maas. „Ootame veel paar tundi ja siis paneme peo käima!“ hüüab Jaak Madison võidukalt.

Õhkkond on pidulik. Lauad on peenemate suupistete all lookas. Maainimese eest seisva erakonna eliidi ees on valik kirju: „Daphinois“ kartul safranikastmes lõhega. Meeletu lihavalik. Kitsejuustusuupisted. Gorgonzola vaht. Ohtralt veini. Glasuuritud sidrunitort mascarpone ja vaarikatega. Kolme šokolaadi Opera kook soolakaramelli ja röstitud sarapuupähklitega.