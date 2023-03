Aivo Peterson intervjuus Ekspressile: ilmselt käisin Donetskis Vene eriteenistuse heakskiidul

Valimiste eel külastas Peterson Venemaa okupeeritud alasid ja teenis sellega Eestis tugeva pahameele.

Intervjuus Ekspressile ütleb Peterson, et peab end patrioodiks ja rahu eest kõnelejaks. Rahvadiplomaadiks. Just see olevat põhjus, miks ta okupeeritud aladelt videosid postitab.