Sissevaade: Rindelinnas Bahmutis on elu kui maapealne põrgu, kuid leidub elanikke, kes keelduvad lahkumast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on öelnud, et osalisest ümberpiiramisest hoolimata jätkatakse linna kaitsmist ja sealsete elanike evakueerimist. Bahmutisse, kus sõjaeelselt elas ligikaudu 70 000 inimest, on tänaseks alles jäänud hinnanguliselt 4000 tsiviilelanikku. Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuki teatel on puruks pommitatud linnas veel ka 38 last.