Rahatreener investeerib koos abikaasaga. „Leidsime, et ideaalis võiks olla võimalus pensionile minna viiekümneaastaselt.“

Paraku enamasti räägitakse rahast pigem halval toonil ja siis, kui seda napib. Mullu kirjutas ajakiri Money, et rahateemad on 70 protsendil juhtudel paarisuhte tülide põhjuseks. Enamasti on rahatülisid alaealiste lastega peredes ja rohkem kui poolte rahatülide suurimaks aineseks on kulutamine. Alles teiseks jääb tüli säästmise pärast. Vähemalt ühes on mehed ja naised ühel meelel – suurim kulutaja on enamasti vastaspool.