See on kaklus selle pärast, kes oli esimene Venemaa. Nagu araablased ja juudid kaklevad Templimäe pärast, nii kakleme meie Kiievi koobaskloostri pärast. Nagu piibli lugu Jaakobist ja Eesavist, kus üks ostis endale esmasünniõiguse supi eest. Meiega on sama lugu, aga meie oma õigusest supi eest ei loobunud. See suur lugu on lugu Kiievi Venemaast.