Aju pole veel harjunud, et kõpla asemel on käes tõukeratta lenks

Mõnedel kirjanikel on harukordne anne kirjeldada täiesti tavalisi asju napis keeles ja suuta pakkida sinna sisse suur maailm. No muidugi Hemingway, teda kõrgelt hinnanud Bukowski, aga ka paljud teised, kes on seda püüdnud, kuid mitte sama õnnestunult. Anni Ernaux’ teos „Koht“ on lühike, kiire, täpne lugemine ja ainus, mis meil temalt praegu eesti keeles on saada. Õnneks on Tänapäevalt peagi ilmumas kirjaniku järgmine teos „Aastad“.