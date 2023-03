Kui eetiline on eraldada piimakarja vasikad lehmadest kohe pärast sündi? Teadlased: saab ka teisiti, kui nõustume kallima piimaga

Tänapäeval annab üks Eesti lehm aastas ligi 10 000 kilo piima, kaks korda rohkem kui 1991. aastal.

Tänapäeval ei peeta lehmi enam samamoodi kui sada aastat tagasi. Aga just see – loomade tingimused massloomapidamises – on saanud üheks asjaks, mida piimavastased piimatööstusele ette heidavad.

Enne viimaseid valimisi pöördus loomade eestkosteorganisatsioon Loomus erakondade poole, kutsudes neid üles koolipiima projekti lõpetama. „Vaatamata sellele, et korduvalt on tõestatud: lehmapiim ei ole tervislik ja piimatööstusel on suur negatiivne mõju keskkonnale, jagatakse koolilastele igapäevaselt tasuta piima, kutsutakse lapsi üles tarbima piimatooteid,“ seisab Loomuse pöördumises.

Loomus kutsub üles eelistama taimset piima, seda muu hulgas põhjusel, et „piimalehmad veedavad suure osa oma elust tiinena. See saavutatakse läbi regulaarse sundseemendamise. Vasikad eemaldatakse emade juurest kohe pärast sündi, et nad ei saaks ära tarbida inimestele ette nähtud emapiima. Lehma ja tema vasika vaheline side on tugev ning teineteisest eraldamine põhjustab mõlemale tugevat stressi.“