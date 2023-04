10miljardilise käibega pereettevõtte juht: mind hoiatati, et Eestis ei ole kuigi sõbralikud ja naeratavad inimesed

EKSIDA TIPPKIIRUSEL: Ole Robert Reitan ütleb, et kui eksida, siis nii, et oled endast maksimumi andnud, nii on see väärt õppetund, mitte lihtsalt ebaõnnestumine.

„Me oleme paaril viimasel päeval nii palju meie poode ja toidukohti läbi käinud. Igal pool võtavad vastu hea huumorimeelega sõbralikud ja energilised inimesed,“ ütleb Reitan, kes hiljuti väisas Eestit üheskoos Reitan Convenience’i üksuse juhi Mariette Kristensoniga. Ja olgugi et teda hoiatati, et eestlased on tõsisevõitu inimesed, ei pruugi isegi naeratada, tunnistas Reitan, et see pole teps nii.