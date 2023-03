REPORTAAŽ | Koletis otsimas kaasüürnikke, halvasti käituvad printsessid teretulnud

Keset ruumi olev Sarah Nõmme teos, dekonstrueeritud voodi, jätab mulje, justkui viibiksin kellegi kodus. Käimas on sünnipäev, tagurpidi keeratud legendaarne MTV reality show „My Super Sweet 16“, mille käigus uhke ja salongikõlbuliku mulje avaldamise asemel on sünnipäevalaps võtnud nõuks hoopis võimalikult haavatav olla.

Külalised on pakkumisega kaasa läinud, voolanud köögist ja elutoast magamistuppa, hõivanud võõrustaja privaatse tsooni. Arop võtab uusi saabujaid vastu, aknalaual on reas pudelid, legendaarne EKA koristaja, kes ilmselt pole puudunud üheltki sääraselt ürituselt viimased 30 aastat, on klaasi juba kätte saanud ning vaatleb kunsti.