Palja Porgandina kurikuulsust maitsta saanud naine levitas koroonakriisi ajal oma kümnetele tuhandetele jälgijatele vaktsiinivastaseid vaateid. Ta hoiatas naisi ka beebipillide eest, väites, et need on ohtlikud (tänapäeval on need ohutumad kui kunagi varem ja kasu suurem kui risk – Toim).