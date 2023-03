Katrin Pauts: Kes võitis Oscari? Aga keda see üldse kotib?

Kümme aastat tagasi olin filmikunsti harda austajana Oscarite jagamise ööl varahommikuni üleval. See tundus nii oluline sündmus, et saada võitjate nimed teada enne, kui kodumaised veebitoimetajad suvatsesid need onlaini visata, pakkus magusat rahuldust. Praegu, kui mulle Oscarite öö üldse meelde tuleb, ei saaks mul sellest glamuursest trallist enam rohkem suva olla. Mis film võitis? Kes said parimateks peaosatäitjateks? Aga keda see üldse kotib?