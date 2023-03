POLIITIKARADAR | Võimukõnelustel siit-sealt juba ragiseb. Kauplemine on alanud

Koalitsioonikõnelustel liiguvad Reformierakond, Eesti 200 ja SDE tasapisi. Võib eeldada, et kõige suuremad väänamised hakkavad raha teemal, nagu ikka. Aga juba praegu on ilmnenud mitmetes küsimustes väiksemad erimeelsused. Need võivad olla sisulised, aga võivad olla esitatud ka kauplemisruumi kujundamiseks.