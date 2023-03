PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Mis toimub Marju Karini peas ja juhib tema väljaütlemisi? „Olen ise ka kogu aeg depressiooniga kimpus“

Karini sõnavõttude kohta TikTokis sai teate ka politsei. „Võtsime video autoriga ühendust ja selgitasime, et säärased väljaütlemised nõnda suure jälgijaskonnaga kontol (ligi 11 000 jälgijat – toim) võivad kaasa tuua väga tõsiseid ja kurbi tagajärgi, kui keegi tema loodud sisust ja sõnadest indu saab. Naine nõustus vastutusega,“ ütleb Lääne-Harju politseijaoskonna grupijuht Kelly Miido.

Depressioon on tõsine diagnoos ja ma ei öelnud, et see ei ole haigus. Vastupidi – iga tuju ei ole depressioon. Marju Karin

Nüüd on konto taas avatud, ent kõnealused videod on kustutatud. Karini hinnangul tõmmati tema eelmisel nädalavahetusel TikTokis öeldu kontekstist välja. Kuid ta tunnistab: tal on tõesti depressiivsusest kõrini! Karin arvab, et tänane ühiskond on katki ja inimesed otsivadki ainult negatiivsust. „Kurat, võtke kokku ennast ja elage! Olen ise ka kogu aeg depressiooniga kimpus, aga ei tee sellest välja – elus on nii palju kihvte asju.“

Karini arvates tuleb elus pingetele vastu pidada, ei saa kogu aeg hädasid välja mõelda. „Depressioon on tõsine diagnoos ja ma ei öelnud, et see ei ole haigus. Vastupidi – iga tuju ei ole depressioon.“

„Rööprähklejate“ podcast'is käis Karin enne eelkirjeldatud skandaali, 8. märtsil 2023. Karin räägib saates, millised pöördelised sündmused tema elus on teda ja tema maailmavaadet kujundanud. Marjukarinliku otsekohesusega selgitab ta ka ilusüstimise äri telgitaguseid ning räägib rahaasjade teemal laiemalt.

Karini lapsepõlves sooritasid tema ema ja vanaema enesetapu ja kuueaastasena nägi ta pealt, kuidas tema isa enesetappu üritas. Sellest olukorrast aitas ta välja eneseusk. „Pead pingutama elu nimel. Ainult sina ise saad ennast aidata.“

Karini esimene laps sündis 15aastaselt, teine 17aastaselt. „Ma ei ole kunagi mõelnud raskustele, sest siis ongi raske. Õnnetu on jube kerge olla,“ leiab ta.

Karin ütleb, et ta ei lase endale lähedale kritiseerijaid. „Kui tahate, siis elage ennast minu peal välja. Mul ei ole sellest sooja ega külma!“