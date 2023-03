Tüüpne disain võib olla tipp-topp

UUESTISÜND PORTSELANIS: Keiv on ajaloolised vormid valanud portselani, et anda neile kaasaegsem, peenekoelisem ilme ning samuti siduda neid iseenda loomega.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitustesarjas „Tuba“ antakse sõna otseses mõttes erinevatele loojatele ülesandeks astuda ühes toas dialoogi ruumi ning muuseumi kogudega. Praegu on sõna Raili Keivil, kes on üks meie säravaid tootedisainereid, kelle kutsumuseks on keraamika. Teda ei huvita niivõrd unikaalne kui tüüpne, mida on hea kasutada ning samas ka kena vaadata.