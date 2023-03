ARVUSTUS | Ega jabur antisuperkangelaste sari „Doom Patrol“ polegi kõigi jaoks

Kõigil, kes elavad kõvasti kaasa Brendan Fraseri comeback’ile ja Oscari-võidule, kuid ei tea, et tegelikult polnud ta vahepeal täiesti rollitu ja kadunud, vaid näitles ülikõvas sarjas „Doom Patrol“ (7,8 punkti IMDBs), soovitan nüüd sedasamust sarja vaadata. Eriti heaks teeb asja see, et bingida (seriaali pikalt järjest vaadata - toim.) saab lausa neli hooaega jutti.