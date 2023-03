Ukrainas ehitati liinibussist poole aastaga meditsiinibuss, et vähendada rindejoonel asuvate väikehaiglate koormust

Buss on teel Dniprosse, et rindejoone lähedal asuvate väikehaiglate koormust vähendada. Lisaks on suuremas haiglas sõduritel võimalik saada ravi personalilt, kes on spetsialiseerunud just sõjas saadud vigastustele. „Meil ei ole Ukrainas varem olnud võimalust haiglate vahel sellisel hulgal kannatanuid transportida,“ ütleb arst Andri Reutersile ja lisab, et säärase bussita oleks nii mõnigi väikehaigla ülekoormatud.