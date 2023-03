Urmas Paet Ukraina liitumiskõnelustest Euroopa Liiduga: realistlik ajaraam tuleks ausalt paika panna

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet sõnab, et kui mõni aeg tagasi tegi EL poliitilise otsuse, et Ukrainast saab kandidaatriik, siis nüüd ei tohiks ajalist vahet liiga suureks lasta ning kõnelustega reaalselt alustada.

PIKK PROTSESS: Urmas Paet lausub, et Ukraina poliitikutele tuleb selgeks teha, et liitumiskõnelused Euroopa Liiduga ei ole tehtavad kahe aastaga. FOTO: Priit Simson | Delfi Meedia