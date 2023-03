Relvad ahju taga, lillealusel, madratsi vahel, kummuti all ja sees – vanakraamiärika kodu oli kui relvaladu

2020. aasta lõpus viib Illar Tammekand politseisse 1890ndatel Belgias valmistatud nagaani. Ta räägib politseile, et sai revolvri vanalinna antiigiärist Antikvaar, ja väidab, et sealt on võimalik veel palju relvi osta. Näiteks pakuti talle 1500 euroga müügiks kuulipildujat koos padrunisalvedega.