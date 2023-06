EKSPRESSI ARHIIVIST: Rohepööre tüngategemises. Kuidas Olerexist sai kahtlusalune nr 1

Kuid kõik asjaosalised teadsid, et jutt käis riigi suurimast tanklaketist Olerex ehk „kollastest“. Tema autod ja teenindusjaamad on võõbatud erksalt päikesekollaseks.

Täiendatud 8. juuni 2023: Eile tegid Keskkriminaalpolitsei ja Keskkonnaameti ametnikud menetlustoiminguid, et selgitada välja, kas AS Olerex on esitanud Maksu- ja Tolliametile teadlikult valeandmeid, et vabaneda vedelkütuse seadusest tulenevast biokütuse nõude täitmisest. Praegu ei ole kellelegi kahtlustust esitatud ja uurijad koguvad tõendeid, mille alusel on võimalik tuvastada, kas, kelle korraldusel ja miks ettevõte valeandmeid esitas.